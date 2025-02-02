İskele polisi müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara göz açtırmıyor

İskele Polis Müdürlüğü ekipleri, Birinci İnce Av Mevsimi kapsamında gerçekleştirdiği kontrollerde yasa dışı avlanma ve usulsüz silah taşımaya yönelik birçok ihlal tespit etti. Kaçak avcılara para cezası uygulanırken, bazı kişiler tutuklandı.

İskele Polis Müdürlüğü, avlanma sezonu boyunca denetimlerini sıklaştırarak kaçak avcılarla mücadeleye devam ediyor. Gün boyu süren kontrollerde çeşitli noktalarda usulsüz avlanma ve yasa dışı silah taşıma tespit edildi.

Mehmetçik - Balalan (9 numaralı av bölgesi):

Y.E. (E-36) ve R.Y. (E-39), av tüfeklerini araç bagajında kırık vaziyette taşımadıkları için birer asgari ücret para cezasına çarptırıldı.

G.K. (E-74), yasaklı ses cihazı kullanarak avlandığı için iki asgari ücret para cezası aldı.

Topçuköy - Altınova (19 numaralı av bölgesi):

H.H. (E-45), ithali yasak olan GKRY menşeli 47 adet canlı fişek ve 24 adet boş fişek kovanı bulundurduğu için tutuklandı.

M.Y.S. (E-67), 12 adet fişek taşıdığı ve araziye girerek kanunsuz avlandığı için tutuklandı.

Dipkarpaz (1 numaralı av bölgesi):

E.B. (E-39), 18 adet GKRY menşeli fişek,

E.Y. (E-46), 1 adet fişek taşıdığı ve av tüfeklerini kurulu vaziyette araç içinde bulundurduğu için tutuklandı.

İskele - Turnalar (16 numaralı av bölgesi):

M.Y. (E-63), av tüfeğini bagajda kırık vaziyette muhafaza etmediği için bir asgari ücret para cezasına çarptırıldı.

Ardahan - Kantara yolu:

M.A.G. (E-20), avlanma ruhsatı olmadan babasına ait av tüfeği ve 38 adet fişek taşıdığı için tutuklandı.

Silahını güvenli şekilde muhafaza etmeyen R.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.