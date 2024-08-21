İskele sahilinde bugün caretta carettalar denize bırakılıyor

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21/08/2024

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İskele sahilinde bugün caretta carettalar denize bırakılıyor

Mağusa Ravelin Lions Kulübü, bugün saat 19.00’da İskele Zaradise Sahili’nde yapılacak caretta carettaları koruma farkındalığı etkinliğine halkı davet etti.

Kulüpten yapılan açıklamada etkinlikte, on üç Kuzey Kıbrıs Lions Kulübü ve DAÜ Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi iş birliğinde caretta carettaların denize bırakılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Adamızın simgesi caretta carettaları koruma farkındalığı etkinliğine tüm halkımız davetlidir” denildi.

21/08/2024 09:20
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TAGS: İskele sahil, caretta caretta, deniz
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