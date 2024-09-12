İskele sprint ve olimpik triatlonu Alçıcı kardeşlerin

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 8 Eylül İskele Triatlonu’nunda sporcular olimpik mesafede ve sprint mesafede yarıştılar.

Yarışta olimpik mesafenin en hızlısı Ares Spor Kulübünden Enis Alçıcı olurken, sprint mesafenin kazanan ise yine Ares’ten Enis’in kardeşi Ayer Alçıcı oldu.

14-19 yaş kategorisinin yarıştığı sprint mesafede kızlarda ise Talya Özyolaç birinciliği elde etti.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

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