İskele Tiyatro Günleri ''Kadınlar Konuşursa'' isimli oyunla devam etti

İskele Tiyatro Günleri çerçevesinde İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde İzmir Tiyatro Ofisi tarafından sahnelenen “Kadınlar Konuşursa” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı ve Metin Güler’in yönettiği oyunun müziklerini ise Sedat Utku Güçoğlu yaptı.

Oyun, umut yolculuğunda hayatını kaybeden Suriyeli mülteci kadın, konsomatris ile Yeşilçam serüveni huzurevinde son bulan aktrisinin yolunun; kızını okutabilmek için ölü yıkamayı meslek edinmiş eğlenceli Anadolu kadınıyla kesişmesini konu alıyor.

Kadının hayat mücadelesini akıcı bir dille anlatan oyun büyük beğeni ve alkış topladı.

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06/04/2022 11:56