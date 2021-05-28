İskele Türk Maarif Koleji Binası’nın inşaatı tamamlandı

İskele belde halkının sabırsızlıkla beklediği İskele Türk Maarif Koleji Binası'nın inşaatı tamamlandı.

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28/05/2021

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İskele Türk Maarif Koleji Binası’nın inşaatı tamamlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Vakıflar İdaresi işbirliğinde yapımı gerçekleştirilecek olan İskele Türk Maarif Koleji binasının temeli geçen yıl atılmıştı.

Binada 10 sınıf, 6 laboratuvar ve atölye ile bir kütüphane olacak; okul bahçesinde ayrıca basketbol/voleybol sahası ve araba park yerinin de yer alacağı binanın inşaatı tamamlandı.

28/05/2021 11:10
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TAGS: İskele Türk Maarif Koleji
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