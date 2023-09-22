İskele ve Gazimağusa'da hırsızlıktan 5 tutuklu

İskele ve Gazimağusa’da hırsızlık suçundan beş kişi tutuklandı.

İskele’de 31 Ağustos'ta ve 20-21 Eylül tarihleri arasında inşaat alanından ve ayrıca Topçuköy’de bir şahsa ait toplam iki demir kesme ve bükme makinesinin çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı görülen S.N.(E-36), R.B.(E-42) ve H.A.(E-37) tutuklandı.

Otobüsteki kavgada şoföre ait içinde 30 bin TL olan çanta çalındı

Öte yandan dün Gazimağusa’da bir şahsın kullanımındaki otobüste, otobüs şoförü ile aralarında yaşanan tartışma sonucu H.T.T.(E-50) ve N.T.’nin (E-53) otobüs şoförüne ait şoför koltuğu üzerinde bulunan çantayı içerisinde muhafaza edilen 30 bin TL nakit para ile birlikte çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.