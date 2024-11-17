İskele ve Girne’de uyuşturucu tespit edildi

İskele’de bir kişinin üzerinde ve bulunduğu araç içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu, şahıs tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İskele’deki bir sitede, şüpheli görülen araç içerisindeki S.R.'nin (E-25)) üzerinde ve araçta yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sigara bulundu. Söz konuşu şahsın ülkede kalmak için ikamet izni bulunmadığı tespit edildi. S.R. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Girne

Girne’de ise, markete ait araç park yerinde, dün, şüpheli olarak görülen Y.B.'nin (E-19) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen E.E. (E-29) ile Y.B.’nin Girne’de birlikte kaldığı ikametgahta da yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu inanılan madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet hap bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.