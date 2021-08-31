İskele ve Karpaz bölgesindeki belediye başkanları gelişmeleri yakından takip ediyor

Suriye’deki bir elektrik santralinden Akdeniz’e sızan petrolün Kıbrıs açıklarına yaklaştığı bilgisi üzerine Türkiye’nin katkılarıyla sızıntıyı önleyici çalışmalar başlarken bölgedeki belediyeler de gelişmeleri yakından takip ediyor.

Belediye başkanları, Suriye kaynaklı petrol sızıntısıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bölgelerinde şu an için bir sorun olmadığını belirterek, durumu yakından takip ettiklerini söylediler.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da, Karpaz burnunda bir sıkıntı olmadığını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nden 3 tane gemi geldiğini ve önlemlerin alındığını açıkladı.

SARIÇİZMELİ: “BELEDİYE HUDUTLARINA ULAŞAN BİR ŞEY YOK”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, petrol sızıntısıyla ilgili belediye hudutlarına ulaşan bir şey olmadığını belirterek, sabah saatlerinde kaymakam ile yaptığı görüşmede, Dipkarpaz burnuyla ilgili çalışmalar yapıldığı bilgisini aldığını kaydetti. Aldıkları bilgiye göre 2 geminin Karpaz açıklarında beklediğini dile getiren Sarıçizmeli, gün içerisinde Bafra Turizm Bölgesi’ndeki otellerin yetkilileriyle toplantı yaparak, görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

YEŞİLIRMAK: “ŞU ANDA ULAŞAN BİR SIZINTI YOK”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da, şu anda kıyılarına ulaşan bir sızıntı olmadığını dile getirerek, akıntı ve rüzgarın etkisiyle kuzey sahilleriyle ilgili bir risk olmayacak gibi göründüğünü dile getirdi. Gemilerin geldiğine işaret eden Yeşilırmak, kurumlarla iletişim halinde olduklarını söyledi ve “Böyle bir durum olursa tüm halkın seferber olması gerekir” vurgusu yaptı.

ZURNACILAR: “BÖLGEDE SIZINTI GÖRÜLMEDİ”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da, şu ana kadar bölgede sızıntı görülmediğini, sahillerde sızıntı olmadığını ifade ederek, “Durum, endişe vericidir, bekliyoruz” şeklinde konuştu. Önlemleri yakından takip ettiklerini, kurumlarla iletişim halinde olduklarını dile getiren Zurnacılar, “Şu an tehlikeli bir durum söz konusu değil, inşallah olmaz” ifadelerini kullandı.

SADIKOĞLU: “SAHİLLERDE BİR KALINTIYA RASTLANMADI”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, bölgelerinde, sahillerde bir kalıntıya rastlanmadığını ifade ederek, akıntının yön değiştirdiğini bilgisini aldıklarını dile getirdi. Herhangi bir sızıntı durumunda halka gerekli uyarıların yapılacağını vurgulayan Sadıkoğlu, “Allah korusun olmasın” diyerek, denizde yaşayan canlılar için de hassasiyetini belirtti.

COŞKUN: “KARPAZ BURNUNDA BİR SIKINTI YOK”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da, Karpaz burnunda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, yaklaşık 30 km uzaklıkta bir sızıntı olduğunu ifade etti. Coşkun, Türkiye Cumhuriyeti’nden 3 tane gemi geldiğini dile getirerek, önlemlerin alındığını söyledi.

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31/08/2021 12:29