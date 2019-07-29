İskele ve köylerindeki ilaçlama çalışmaları artırıldı

İskele Belediyesi, bir vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Batı Nil Virüsü gündemli toplantı gerçekleştirdi.

Hasan Sadıkoğlu başkanlığındaki Belediye Meclisi toplantısında, ilaçlama konusu masaya yatırıldı.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, uzunca bir süredir İskele ve köylerinde yoğun şekilde ilaçlama yapan Belediye, ilaçlama hizmetini en üst seviyeye çıkardı.

Dere yataklarında, su birikintisi olan her yerde ilaçlama yapan İskele Belediyesi, halkı da bu çalışmalara dâhil etti.

İHBAR HATTI

Vatandaşların sivrisinek olan yerler konusunda İskele Belediyesini yönlendirebilmesi için ihbar hattı oluşturuldu.

İskele ve köylerinde ikamet edenler, gördükleri tehlike arz eden noktalar konusunda İskele Belediyesini 0548 810 11 05 ve 444 21 22 numaralı telefonları arayarak ihbarda bulunabilecek.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret ederek, İskele Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi aldığı, sivrisinekle mücadelede daha etkili olması amacıyla belediyelere ilaç takviyesi yapılacağını açıkladığı kaydedildi.