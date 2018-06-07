İskele ve Mağusa bölgelerinde elektrik kesintisi olacak

İskele ve Mağusa’ya bağlı bazı köylerde bugün elektrik kesintisi olacak.Orta gerilim elektrik şebekelerinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle bugün bazı köylere elektrik enejisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 08:30 ile öğleden sonra yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Altınova, Ağıllar, Yamaçköy, Mallıdağ ve civrdaki bazı köylerde elektrik kesintisi yapılacak.

İskele bölgesi’nde de bugün elektrik kesintisi olacak.

DAÜ arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi Bölgesi, Cyprus Garden bölgesi, BRT ve İskele mandıralar bölgesi ile İskele’nin bir bölümüne 4 saat elektrik verilemeyecek.Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.