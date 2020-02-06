İskele ve Vadili'deki yollar için müjdeli haber

Ulaştırma Bakanlığı, İskele Boğaz bölgesinde ve Vadili'de geniş kapsamlı yol çalışmaları yapılacağını duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İskele Boğaz bölgesinde meydana gelen yol çöküntüsü ve Vadili bölgesi kapsamlı yol bakım onarım çalışmaları ile ilgili yapılan bloke taleplerinin Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını, ihale sürecinin hemen başlatılacağını açıkladı

06/02/2020 11:26