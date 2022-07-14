İskele Yaz Şenlikleri Başlıyor

Koronavirüs salgınından dolayı 3 yıldır festivaline ara vermek zorunda kalan Iskele Belediyesi, salgınının bir nebze olsun kontrol altına alınmasıyla birlikte o çok özlenen eski günlere yavaş yavaş dönmeye başlıyor. İskele Belediyesi, 15-16-17 Temmuz tarihleri arasında 3 gün sürecek Yaz Şenlikleri düzenleneyecek. Iskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlenecek ve hepsi yerli sanatçıların sahne alacağı şenlikler, 15 Temmuz Cuma günü Ahmet Evan konseri ile başlayacak.

İSKELE BELEDİYESİ YAZ ŞENLİKLERİ 15-16-17 TEMMUZ’DA GERÇEKLEŞECEK

Iskele Belediyesi, pandemiden dolayı 3 yıldır yapamadığı festivalini, bu yıl yaz şenliği adı altında, İskele Belediyesi Halk Plajı’na taşıyacak. 15 Temmuz’da başlayacak İskele Belediyesi Yaz Şenlikleri 17 Temmuz’da son bulacak. Yaz şenlikleri boyunca, Lunaparkın etrafına kurulan ve 18.00-01.00 saatleri arasında açık olan Bayram Panayı da ziyaret edilebilecek.

3 GÜN SÜRECEK ŞENLİKLER AHMET EVAN KONSERİ İLE BAŞLAYACAK

15 Temmuz’da, saat 21.00’da Ahmet Evan konseri ile başlayacak İskele Belediyesi Yaz Şenlikleri, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda gerçekleşecek ve 3 gün sürecek şenlikler boyunca gerçekleşecek konserlerin tümü ücretsiz olacak.

İSKELE RALLİSİ YAZ ŞENLİKLERİNDE START ALACAK

Geleneksel İskele Festivali’nin olmazsa olmazı İskele Rallisi de bu yıl İskele Belediyesi Yaz Şenlikleri’nde start alacak. Saat 20.30’da İskele Belediyesi Halk Plajı’nda açılışı yapılacak 13. İskele Rallisi’nin kapanışı ve ödül töreni de İskele Belediyesi Halk Plajı’nda 17 Temmuz saat 20.00’da yapılacak.

3 GÜN 4 KONSER

Iskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlenecek İskele Belediyesi Yaz Şenlikleri 3 gün boyunca 4 konsere ev sahipliği yapacak. 15 Temmuz Cuma saat 21.00’da Ahmet Evan’la başlayacak konserler, 16 Temmuz Cumartesi 21.00’da Cov-r Band, saat 22.00’da ise Retro Çalgıcıları ile devam edecek. Yaz Şenliklerinde, 17 Temmuz Pazar günü ise final konserinde saat 22.00’da Grup Frekans sahne alacak.

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14/07/2022 13:16