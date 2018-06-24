HABER KIBRIS

İskele yeniden Hasan Sadıkoğlu dedi

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24/06/2018

İskele yeniden Hasan Sadıkoğlu dedi
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Ulusal Birlik Partisinin İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu yeniden belediye başkanlığı görevine seçildi.Sonuçların netleşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar parti binasına gelmeye ve kutlama yapmaya başladılar.

Gayri resmi sonuçlara göre seçimi büyük bir farkla kazanan Hasan Sadıkoğlu, vatandaşların yapılan hizmeti takdir ettiğini bunun da sandığa yansıdığını kaydetti.

Seçim döneminde birtakım iftiralara da maruz kaldığını anımsatan Sadıkoğlu, vatandaşların söz konusu iftiralara inanmadığını ve gereken yanıtı sandıkta büyük bir farkla ortaya koyduğunu söyledi.

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TAGS: Hasan Sadıkoğlu, iskele, haber, kktc
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