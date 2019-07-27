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İskele - Karpaz Anayolu'nda kaza! 5 yaralı

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27/07/2019

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İskele - Karpaz Anayolu'nda kaza! 5 yaralı

İskele - Karpaz Anayolu üzerinde bugün saat 16,30 sıralarında  6 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi yaralandı

İskele - Karpaz Anayolu Kurtuluş kavşağı yakınlarında, bugün saat 16.30 sıralarında,  Sezar Beach sitesi önünde 6 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi ambulans ile  Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Kazada yaralanan  Cengiz Sevenler (E-55), Nurudeen Adawale Ganıyu (E-25), Clement Boluso Ajani (E-28), Melek Ersoy (K-64) ve Halide Ersoy (K-41)''ün tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

 

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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs
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