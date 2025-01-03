İskele'de "27 Aralık Atatürk Koşuları" 9 Ocak’ta koşulacak

İskele'de "27 Aralık Atatürk Koşuları" 9 Ocak’ta koşulacak

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03/01/2025

İskele'de "27 Aralık Atatürk Koşuları" 9 Ocak’ta koşulacak

2 İskele'de 7 Aralık Atatürk Koşuları, 9 Ocak Perşembe günü yapılacak.

İskele Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre, okulların 9.00’da Atatürk büstü önünde yerlerini almasının ardından okul müdürleri Atatürk Büstüne çelenk koyacak.

 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesini, Tarih Öğretmeni Koral Özkoraltay'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması izleyecek.

 

Yarışların ardından Atatürk Kültür Merkezi ve/veya Ecevit Meydanı’nda ödül töreni gerçekleştirilecek.

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TAGS: İskele, koşu, Atatürk koşuları
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