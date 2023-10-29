İskele’de 29 Ekim etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yıl dönümü nedeniyle İskele’deki Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda etkinlikler düzenlendi.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre Atatürk Anıtındaki törene ve Ecevit Meydanı'ndaki etkinliğe İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı.

Ecevit Meydanı’ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşma da yapıldı. Konuşmayı Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Serap İlktaç yaptı. Konuşmasında İlktaç, “Bu inanç ve azimle Atatürk’ten emanet aldığınız cumhuriyeti ve inkılaplarını koruyacağınıza, hiçbir şeyden yılmayacağınıza, kendinizi ve ülkenizi yüceltmek için hiçbir özveriden kaçınmayacağınıza inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Meydandaki törende İskele’deki Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu öğrencisi Zeynep Zorlu ile İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Havin Ceylan şiir okudu. İskele Evkaf TMK öğrencileri oratoryo ekibi,

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi da sahne aldı. Törende resmi geçit de düzenlendi.