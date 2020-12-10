İskele’de 38 parça tarihi eser ele geçirildi

İskele’de dün, saat 14.00 sıralarında kirasında bulundurduğu bir apartman dairesinde yapılan aramada tasarrufunda eski eser olduğuna inanılan 38 parça çanak, çömlek ve testi bulunduran Zeynel Doğan suçüstü hali gereği tutuklandı ve eski eserlere emare olarak el konuldu.

Zanlı bugün kanunsuz eski eser tasarrufu suçlamasıyla İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Hüseyin Özdoğan, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Özdoğan şahadetinde, alınan bilgi ışığında İskele‘de zanlının kirasında bulunan bir apartmanın 57 numaralı dairesinde arama gerçekleştirildiğini söyledi. Arama esnasında eski eser niteliğinde 38 parçadan oluşan çanak, çömlek ve testi bulunarak emare alındığına değinen PM Özdoğan, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti

Zanlının mesele ile ilgili ifade vermediğini, sadece sözlü olarak “ben çok gezer ve çok dolaşırım. Bunları da ovada buldum” beyanında bulunduğunu söyleyen tanık polis bulduğu yerler ile ilgili açıklamada bulunmadığına dikkat çeken tanık polis, araştırma maksatları bakımından zanlının cep telefonuna el konulduğunu söyledi.

Meselenin yeni oluşu, alınacak ifadeler yanında emarelere eski eserler ve müzeler dairesi tarafından bugün itibarıyla değerlendirme yapılacağının altını çizen tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlıya 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şehadeti değerlendiren yargıç Tutku Candaş zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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10/12/2020 16:07