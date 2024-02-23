İskele'de Alkollü İçki Satış Ruhsatı’nın Yenilenmesi İçin İşte Son Başvuru Tarihi

İskele Kaymakamlığı, alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçelerini 12 Mart'a kadar Kaymakamlığa vermeleri gerektiği açıkladı.

İskele Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda, Fasıl 144 Alkollü İçkiler Satış Yasası uyarınca 2024 yılı için alkollü içki ruhsatı yenilemek isteyenlerin dilekçelerini 12 Mart'a kadar vermeleri gerektiği kaydedildi.

Duyuruda, dilekçeye ilaveten eski alkollü içki satış ruhsatının fotokopisi, otellerden ise ilgili yıla ait otel işletme izni ve sınıflandırma belgesi gerektiği hatırlatıldı.