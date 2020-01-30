İskele'de Alkollü İçki Satış Ruhsatı’nın Yenilenmesi İçin İşte Son Başvuru Tarihi

İskele ilçesinde, alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat’a kadar İskele Kaymakamlığına başvurmaları istendi.

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30/01/2020
HK

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İskele'de Alkollü İçki Satış Ruhsatı’nın Yenilenmesi İçin İşte Son Başvuru Tarihi

İskele ilçesinde,  alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat’a kadar İskele Kaymakamlığına başvurmaları istendi.
İskele Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılı için geçerli olacak ruhsat yenileme için; eski alkollü  içki satış ruhsatının fotokopisi, ilgili belediyeden  işletme izin belgesi fotokopisi, buna ilave olarak otellerden de  otel işletme izin belgesi ile birlikte İskele Kaymakamlığına müracaat edilmesi gerekiyor.

30/01/2020 12:21
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TAGS: iskele, haber, kıbrıs, kktc
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