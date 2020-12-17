İskele'de asayiş ve trafik operasyonu

İskele Polis Müdürlüğü ekipleri dün akşam bölgede asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Kumarhaneler, bet ofisleri, kahvehaneler, restoranlar ve barlar kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Bölgede 425 araç kontrol edilirken, 79 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 3 araç sürücüsü çeşitli suçlardan tutuklandı, 2 araç ise trafikten men edildi.

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17/12/2020 14:20