İskele'de bir şahsı darp edip evini soyan 4 kişi tutuklandı

İskele'de dört şahıs bir eve girerek ev sahibinin ellerini bağlayıp darp ettikten sonra evde bulunan para ve ziynet eşyalarını çaldı.

Polis dört kişiyi kısa sürede tutukladı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre:

26.12.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, A.K.(E-23), F.M.(E-26), M.M.(E-21) ve A.K.(E-21), İskele’de M.H.K.(E-39)’nin kalmakta olduğu apartman dairesinin kapısını, suç işlemek kastıyla açıp içeriye izinsiz olarak girip mülkte tecavüz ettikten sonra, ev sakini M.H.K.’nin ellerini bağlayıp darp etmişler ve 40.000 ABD Doları nakit para, valiz, çanta, dizüstü bilgisayar, dört adet kadın kol saati ve çeşitli ziynet eşyalarını zorla alıp çalmışlardır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.