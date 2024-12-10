İskele'de çam kese böceği ile mücadele başladı

Her yıl Kasım-Aralık aylarında İskele ve 21 köyünde Çam Kese Böceği ile mücadeleye başlayan İskele Belediyesi bu yıl da mücadele programını belirledi. Çam ağaçlarına verdiği zararın yanı sıra insanlarda da alerjik sağlık sorunlarına neden olan çam kese böceği ile mücadeleye 9 Aralık Pazartesi günü İskele ile başlayan İskele Belediyesi, program öncesinde imzaladığı iş birliği protokolü ile söz konusu böceğe karşı hem biyolojik hem de ağırlıklı olarak mekanik mücadele edecek.

AĞAÇLARIN SIK OLDUĞU ALANLARDA BİYOLOJİK İLAÇLAMA KULLANILACAK

Çam kese böceği ile mücadele konusunda her zaman öncülük eden İskele Belediyesi, Taşkent Doğa Parkı ve İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifinin de desteğiyle, ormanların sürekliliğini tehdit eden, insan sağlığını olumsuz etkileyen çam kese böceğine karşı mücadelesine dün (9 Aralık) itibari ile başladı. İskele Belediyesi Piknik Alanı, Ormanlık alanlar ve Mezarlıklarda ağaçların sık ve erişimin güç olduğu yerlerde biyolojik ilaçlamayı kullanacak İskele Belediyesi, çam ağaçlarının daha seyrek ve insan gücünün müdahalesinin söz konusu olduğu okul gibi alanlarda ise mekanik mücadeleye baş vuracak. İskele ile başlayacak söz konusu ilaçlama yöntemleri önümüzdeki günlerde 21 köye taşınacak. İskele ve köylerinde bulunan çam ağaçlarında, çam kese böceğinin önüne geçmek için yürütülen çalışmanın Aralık ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

MÜCADELE TÜM KÖYLERDE DEVAM EDECEK

İskele ve 21 köyünde, çam kese böceğine karşı verilen mücadele kapsamında ilaçlama faaliyetine başlayan İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde bulunan çam ağaçlarını ilaçlama programına aldı. İskele Belediyesi Piknik Alanı, İskele Kabristanlığı ve okullarda başlayan ilaçlama İskele ve 21 köyünde de ücretsiz gerçekleştirilecek. Vatandaşlar da çam kese ile mücadele kapsamındaki ilaçlamadan ücretsiz yararlanabilmesi için köy muhtarları ile iletişime geçebileceği gibi İskele Belediyesi’ne de 0548 810 11 02 numaralı telefondan ulaşabilecekler.

EKOLOJİK DENGE KORUNUYOR

Çam kese böceğine karşı kullanılan ilaçlama yönteminde ise yüzde yüz biyolojik ilaçlar kullanılıyor ve kimyasal hiçbir etki içermiyor. Kullanılan biyolojik ilaçlama sayesinde ise ormanda yaşayan canlılara ve insanlara hiçbir zarar verilmemekle birlikte ekolojik denge de korunmuş oluyor.

ÇAM KESE BÖCEĞİ POLÜLASYONU BASKILANACAK

Çam kese böceği ile mücadelede iş birliği yapmak adına geçtiğimiz hafta imzalanan protokolde biyolojik ilaçlama ve mekanik mücadele önemine dikkat çekildi. İskele Belediyesi’nin kimyasal hiçbir ilaç kullanmadan çam kese böceği ile olan mücadelesi söz konusu iş birliği protokolü ile daha etkili olacak. Doğanın korunması ana temasıyla imzalanan iş birliği protokolü ile bölgede halka açık yerler başta olmak üzere çam kese böceği popülasyonunu baskılama amaçlanıyor ve bölge halkının bu konuda farkındalığı arttırılması hedefleniyor.