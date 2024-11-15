İskele’de Cumhuriyet Bayramı fener alayı ile kutlandı

İskele Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu akşam Fener Alayı düzenledi.

Cumhuriyet yürüyüşü ise hava muhalefetinden dolayı iptal edildi. Saat 16.30’da İskele Belediyesi Kültür Evi önünden toplanan kalabalık, meşalelerin yanmasıyla İskele’yi aydınlattı. Etkinliğe İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, İskele Belediyesi İdari Amiri Gülgün Dargın’ın yanı sıra okullar ile vatandaşlar da katıldı.