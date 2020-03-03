İskele'de elektrik kesintisi!

Proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

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03/03/2020

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İskele'de elektrik kesintisi!

İskele bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, belirtilen saatler arası Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT (İskele), İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümüne enerji verilemeyecek.

03/03/2020 15:24
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TAGS: İskele’de, elektrik, kesintisi!, haber, kıbrıs,
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