İskele'de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri...

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25/12/2024

İskele'de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri...

 İskele Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı içerisinde dün akşam eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kumarhane denetimlerinde kumarhaneye girmesi yasak 27 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde ise 180 araç sürücüsü ceza aldı, 22 araç ise trafikten men edildi. 655 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde ceza alan sürücülerin 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmamak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i de sigortasız araç kullanmaktan yazıldı.

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TAGS: İskele, asayiş, trafik denetimleri
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