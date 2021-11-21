İskele'de hurmalar halka dağıtıldı

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21/11/2021

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İskele'de hurmalar halka dağıtıldı

İskele Belediyesi, dördüncü yılında hurma ağaçlarından toplanılan hurmaları, istenilen olgunluğa ulaştırdıktan sonra, özel olarak ambalajlayarak halkla paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hurmalar İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki Babutsa Büfe önünde dağıtıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yaptığı açıklamada, hurmaların, İskele Belediyesi tarafından dört yıldır halka dağıtıldığını hatırlattı, hurmaları, halkla paylaşmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi.

21/11/2021 13:05
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TAGS: İskele, hurma,
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