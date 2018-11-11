HABER KIBRIS

İskele’de huzur operasyonu

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11/11/2018

İskele’de huzur operasyonu

İskele’de polis huzur operasyonu yaptı.

Polis Bülteninde yer alan habere göre, 10.11.2018 tarihinde,19:30 – 23:30 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, asayiş ve trafik operasyonu Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 250 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 29 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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TAGS: İskele, huzur operasyonu
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