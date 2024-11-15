İskele’de iki tören yapıldı

KKTC’nin kuruluşunun yıldönümü nedeniyle İskele’de Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda törenler düzenlendi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Atatürk Anıtındaki törende İstiklal Marşı okundu ve Anıt önüne çelenk bırakıldı. Ecevit Meydanı’ndaki törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına İstihkam Binbaşı Mahir Güzel, GKK adına Piyade Binbaşı Emrah Koçyiğit, İskele Polis Müdür Gökay Karagil, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, okullar ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Törende İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Emrah Koçyiğit tören birlikleri ve halkın bayramını kutladı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, KKTC devletinin Kıbrıs Türkünün egemenliğinin, özgürlüğünün, iradesinin sembolü olduğunu belirtti. Toroslu şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonunda elde ettiği büyük zaferin sonucudur. Cumhuriyetimizin 41.yılını kutladığımız bugünde geleceğe büyük bir ümit ve inançla bakıyoruz. Biz bu al bayrağı karşılıksız sevdik uğrunda sayısız şehit verdik”

Törende, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu öğrencisi Hira Aydemir ‘Cumhuriyetin Anlattıkları’, İskele Evkaf TMK Öğrencisi İsmail Sefer “Kıbrısım” isimli şiirleri okudu. İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu, resmi geçit yapıldı ve İskele Belediyesi Halk Plajı’ndan toplanan hurmalar ikram edildi.