İskele'de iş kazası!

İskele'de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan 40 yaşındaki Ersin Çakır 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 08.01.2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, İskele’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Ersin ÇAKIR (E-40), kolon kalıplarını çaktığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Yenibogaziçi Yakın Doğu Hastanesi’nde, sol dirsek ve belinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.