İskele’de iş kazası

ads ads ads ads
04/12/2021

ads
ads
ads
İskele’de iş kazası

İskele’de, dün, saat 08:00 sıralarında,Ş.A.(E-51) yapımı devam etmekte olan bir inşaatın birinci katında tahta kalıbın üstünde çalıştığı sırada, dengesini kaybederek toprak zemine düşüp ağır şekilde yaralandı.

Ş.A., ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Edinilen bilgiye göre Ş:A'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

 

04/12/2021 11:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İskele, iş kazası
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.