İskele’de iş kazası

İskele’de, dün, saat 08:00 sıralarında,Ş.A.(E-51) yapımı devam etmekte olan bir inşaatın birinci katında tahta kalıbın üstünde çalıştığı sırada, dengesini kaybederek toprak zemine düşüp ağır şekilde yaralandı.

Ş.A., ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Edinilen bilgiye göre Ş:A'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

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04/12/2021 11:36