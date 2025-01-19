İskele’de iş kazası… Bir kişi yaralandı

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19/01/2025

İskele’de iş kazası… Bir kişi yaralandı

İskele’de dün meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 16.30 sıralarında yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen kaza, inşaat alanında çalışan Levent Kaymaz’ın (E-51), beton temel üzerinde yürüdüğü sırada yerdeki tahtalara takılarak dengesini kaybetmesi ve yaklaşık bir metre yükseklikten zemine düşmesiyle oldu.

Kaymaz, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, her iki ayak bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı; soruşturma devam ediyor.

 

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TAGS: İş kazası, KKTC, İskele
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