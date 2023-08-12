İskele’de iş kazası..1 yaralı

İskele’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta, dün saat 13.30 sıralarında 13’üncü katta merdiven üzerinde çalışan 23 yaşındaki Khurram Shabbir, 1 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, Shabbir, elektrik kablosu döşemek için duvar kırdığı sırada tuğladan kırılan parçanın sol koluna çarpması sonucu, dengesini kaybederek düştü.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavi ardından şahsın sol kolunda kırık tespit edildiği ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.