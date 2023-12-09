İskele’de izinsiz botoks yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

ads ads ads ads
09/12/2023

ads
İskele’de izinsiz botoks yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı


 

İskele’de bölgesinde yetkili makamdan izinsiz olarak dolgu ve botoks yaptığı tespit edilen 44 yaşındaki S.B.D tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.30 sıralarında, İskele’de, S.B.D.’nin yetkili makamdan izinsiz olarak bir şahsın yüz ve ağız bölgesine, botoks ile dolgu işlemi yaptığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Akabinde bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise, botoks yapımında kullanılan muhtelif ilaç ve tıbbi malzemeleri gümrüksüz olarak tasarruf ettiği de tespit edilerek, söz konusu malzemeler emare olarak alındığı açıklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

09/12/2023 10:32
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İskele’de izinsiz botoks yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.