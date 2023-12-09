İskele’de izinsiz botoks yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

İskele’de bölgesinde yetkili makamdan izinsiz olarak dolgu ve botoks yaptığı tespit edilen 44 yaşındaki S.B.D tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.30 sıralarında, İskele’de, S.B.D.’nin yetkili makamdan izinsiz olarak bir şahsın yüz ve ağız bölgesine, botoks ile dolgu işlemi yaptığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Akabinde bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise, botoks yapımında kullanılan muhtelif ilaç ve tıbbi malzemeleri gümrüksüz olarak tasarruf ettiği de tespit edilerek, söz konusu malzemeler emare olarak alındığı açıklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.