İskele'de Kapalı Pazar ve Terminal Alanı İçin Süreç Başladı

İskele’nin hasretle beklediği Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı için süreç başladı. ‘Hizmet Gönül İşidir’ prensibi ile projelerini hayata geçiren İskele Belediyesi, bir kez daha insan odaklı bir projeye daha imza attı, özellikle kış mevsiminde ihtiyacı daha çok hissedilen Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı için bugün İskele Belediyesi ile Merkezi İhale Komisyonu tarafından belirlenen ve ihaleyi kazanan Uçanok İnşaat Şti. Ltd arasında sözleşme imzalandı. Sözleşmeye İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Uçanok İnşaat Şti. Ltd. direktörü Ahmet Uçanok arasında imzalandı. İmza töreninde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, önemli gördüğü projeleri arasında yer Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı projesinin İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. İmza töreninde İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal ile İskele Belediyesi İmar Birimi’nden Naciye Erol da hazır bulundu.

KAPALI PAZAR VE TERMİNAL ALANI İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin destekleri ve İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapılacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi için ihale süreci tamamlandı. 15.500 metrekarelik Alana yapılacak

Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı için imzalar atılırken, projenin ilk etabı için 7 gün içinde start verilecek.

İki etaptan oluşacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi’nde; karkas, çatı örtüsüne ait yapısal çelik işler ve çatı örtüsü kaplama işleri, balıkçı stantları, WC karkas, altyapı ve drenaj işleri ile elektrik altyapı işleri yer alacak. Söz konusu projenin ilk etabı ise 180 takvim gününde tamamlanacak.

Proje tamamlandığında yalnızca Pazar yeri olarak kullanılmayacak. Kapalı Pazar aynı zamanda kış ve yaz mevsiminde özel organizasyonlar için de kullanılabilecek.

SADIKOĞLU: “İSKELE VE KÖYLERİNDE YAŞAYAN HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Uçanok İnşaat Şti. Ltd. direktörü Ahmet Uçanok ile imzaladığı sözleşme sonrası konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesinin, İskele Belediyesi’nin önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. 8 Mart 2021 tarihinde başlayan ihale sürecinin 22 Mart 2021 tarihinde ise ihale sürenin sonlandığını söyleyen Başkan Sadıkoğlu, ihaleye 4 firmanın katıldığını ancak kazanan firmanın Uçanok oldugunu ifade etti. İhaleye teklif firmalara teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, ihaleyi kazanan firmayı ise tebrik etti. Projenin İskele ve köylerinde yaşayan halka hayırlı olmasını dileyen Başkan Sadıkoğlu, projenin hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan ve kendilerini her zaman destekleyen TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile TC Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’ne teşekkür etti.

YEŞİL ALAN DA OLACAK

15.500 metre karelik alanın 3.958 metre karesi kapalı alandan oluşacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesinin içerisinde, 160 stant, 2 büfe, 2 balıkçı standı, WC, 33 Pazarcı otoparkı, 120 araç park yeri, 1.300 metrekare yeşil alan olacak.



YAZ VE KIŞA UYGUN TASARLANACAK

İskele’de Onay Fadıl Demirciler Caddesi üzerinde 15.500 metre karelik alana inşa edilmesi planlanan proje, pazarcı esnafı kadar vatandaşı da kışın yağmurdan ve soğuktan kurtaracak. Esnafın ve vatandaşın daha rahat, modern ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasına olanak sağlayacak proje, yaz ve kış aylarına uygun şekilde tasarlanacak.

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08/04/2021 12:25