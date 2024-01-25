İskele’de kavga! 4 kişi tutuklandı

İskele’de bir apartmana ait araç park yeri içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu K.G. (E-34) bir taraf, I.A. (E-33), A.V. (E-42) ve V.P. (E-36) diğer taraf olup, kavga etti. Kavgada, aldığı darbeden dolayı K.G.’nin sol ayak tarak kemiği kırıldı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

-Gönyeli’de hırsızlık

Gönyeli’de bir şahıs tarafından sokak içerisinde düşürülen çantada muhafaza edilen 2 adet altın yüzük bulunarak çalındı. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen J.H.P.K. (E-24) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de hırsızlık

Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde, bir şahsa ait olup masa üzerinde bulunan cep telefonu çalındı. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.K. (K-22) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.