İskele'de kaza: 2 yaralı

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17/08/2023

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İskele'de kaza: 2 yaralı

İskele-Ercan Anayolu üzerinde bugün saat 09.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

İskele-Ercan Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, bugün saat 09:30 sıralarında, Abdullah ATLAR (E-22) yönetimindeki TNR 706 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Küçük Petrol İstasyonu yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyerek yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada Ercan istikametine doğru seyretmekte olan Bora MESUTOĞLU(E-35) yönetimindeki AS 309 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

 Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.


 

17/08/2023 11:24
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TAGS: haber, kıbrıs
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