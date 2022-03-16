İskele’de kazanan Koop: 67-84

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Pro Lig mücadelesi devam ediyor. Ligin ikinci hafta müsabakalarından biri olan Larnaka Gençler Birliği – Koopspor karşılaşması İskele Spor Salonu’nda oynandı. Rakibini 84-67 mağlup eden Koopspor ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Maça 26-6’lık periyotla başlayan Koop, devreyi 39-27 önde tamamladı. Üçüncü periyodu 61-44 ile geçen Koopspor, mücadeleyi de 84-67 kazandı.

Koopspor’da 22 sayı ile oynayan Arif Yılmabaşar maçın en skorer oyuncusu oldu. Larnaka Gençler Birliği’nden James Horacious ise 15 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı.

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16/03/2022 21:53