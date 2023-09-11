Iskele’de kazanan Mine, Tuğcan ve Enis oldu

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu pazar günü Iskele’de sprint ve olimpik mesafede yarış organize etti.

Makenzi plajında gerçekleşen ve Noyanlar sponsorluğunda düzenlenen yarışı olimpik mesafede Tüfekçi Spor Kulübünden Tuğcan Özkızan kazanırken, kadınların birincisi Mine Devrim oldu.

Sadece genç erkek kategorisine açılan sprint triatlon mesafesindeki yarışın kazananı ise Ares spor kulübünden Enis Alçıcı oldu.

Olimpik mesafede 2’li ve 3’lü sporcular oluşturularak kurulan takım yarışı da çok hızlı ve çekişmeli geçti, kazanan Aykebo isimli takım oldu.

Yarış sonrası düzenlenen törende dereceye girenlere ödüllerini federasyon yöneticisi Sertaç Bozatlı ve Noyanlar firması adına Ethem Savant takdim etti.

Sonuçlar şöyle:

Iskele Sprint & Olimpik Triatlon OLİMPİK KADINLAR

Iskele Sprint & Olimpik Triatlon OLİMPİK ERKEK

Iskele Sprint & Olimpik Triatlon TAKIMLAR

Iskele Sprint & Olimpik Triatlon SPRINT

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Sprint mesafe ödül

Olimpik kadın ödül

Takım ödül

Olimpik erkek ödül