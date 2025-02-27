İskele’de Kıbrıs Manileri Gecesi Düzenleniyor

İskele Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Kültür ve Sanat Günleri kapsamında, 18 Mart Salı günü saat 19:30’da Kıbrıs Manileri Gecesi gerçekleştirilecek. İskele Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte, Kemal Latif ve Grubu, Bülent Çınarlı ve Zeren Tural ve Zehra Ekmekçi sahne alacak.

Etkinlik, Kıbrıs kültürünün önemli unsurlarından biri olan manilerin yaşatılmasına katkı sunarken, halk edebiyatına ilgi duyan sanatseverleri bir araya getirecek. "Renkler ve Kültürler İskele’de Buluşuyor" sloganıyla gerçekleşen Kültür ve Sanat Günleri, 7-28 Mart tarihleri arasında farklı etkinliklerle devam edecek.

İskele Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, yerel kültüre sahip çıkmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.