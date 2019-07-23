İskele’de korkutan kaza! 2 kişi yaralandı...

İskele boğazında bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

GF 002 plakalı araç sürücüsü Sinan İnan’ın Dipkarpaz’dan Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada İskele boğazında direksiyon hâkimiyetini kaybedip gidiş istikametine doğru yolun solundan çıkarak aracının ön kısmı ile karayolları dairesine ait demir korkuluklara çarpıp anayol üzerinde takla atarak tavanı üzerinde ters şekilde durdu.

Kaza sonucunda araç sürücüsü Sinan İnan ve araçta yolcu olarak bulunan Serhan Yıldırım yaralandı.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavileri sürüyor.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. Kaynak:Brtk