İskele’de Kültür-Sanat Günleri dün akşam iki etkinlikle devam etti

İskele Belediyesi 14. Kültür&Sanat Günleri dün akşam iki etkinlikle devam etti. İskele Belediyesi Kültür Evi önünde “Gave Keyfi”, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde ise “Kıbrıs Manileri Gecesi” düzenlendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Oza, Sultan ve Özerlat Kahvelerinin katkılarıyla gerçekleştirilen ilk etkinlikte ücretsiz kahve ikramı yapıldı.

Ardından Kıbrıs Manileri Gecesi’ne geçildi. Kemal Latif ve Grubu (Bülent Çınarlılı ile Zeren Tural) Zehra Ekmekçi ve Emine Güder’in yer aldığı etkinlikte, İskele Belediyesi küçükler halk dansları topluluğu ile İskele Maarif Anaokulu öğrencileri de sahne aldı.

Gecenin sonunda Kemal Latif ve Grubu ile Zehra Ekmekçi ve Emine Güder’e teşekkür plaketi takdim edildi.