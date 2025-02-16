İskele’de marketten hırsızlık yapan kişi tutuklandı

İskele’deki bir markette hırsızlık yapan 45 yaşındaki kadın S.J. tutuklandı.

Polis bültenine göre, dün 12.30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden S.J.’nin market içerisinden toplam 1599.38 TL değerindeki, 2 kutu çikolata ile muhtelif kozmetik ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkardığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine getirilmesiyle yapılan aramada S.J. tutuklandı.