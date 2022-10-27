İskele’de meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak için etkinlik düzenlendi

İskele Belediyesi meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Pink Day etkinliği düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi ile Ecevit Meydanı arasında düzenlenen yürüyüşte, pembe kıyafetler giyildi. Etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail da katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, erken teşhisle meme kanserinin yüzde 95 oranında tedavi edilebildiğini hatırlatarak, bu konuda toplumsal bilinç oluşturulması gerektiğini ifade etti. İskele Belediyesi olarak farkındalık yaratmak adına bu tür etkinliklere önem verdiklerini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, KTHY Başkanı Raziye Kocaismail ile İskele Bölge Sorumlusu Ersin Nizam’ı kanser hastaları için verdikleri mücadeleden ötürü tebrik etti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ise kanser tedavisinde tek başına başarıya ulaşmanın zorluğuna vurgu yaparak, duyarlılık, sevgi ve moralin kanser tedavisindeki önemine değindi.

Açıklamada, Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi önünde bulunan durağın Sağlık Durağı olarak adlandırıldığı, civardaki yaya geçidinin de Meme Kanserine dikkat çekmek için yeniden düzenlendiği belirtildi.

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27/10/2022 13:30