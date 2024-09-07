İskele'de Motosiklet ve Araç Çarpıştı, 1 yaralı
07/09/2024
07 Eylül 2024 tarihinde saat 16:00 sularında İskele'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Canev Demirpençe Başaran (35), yönetimindeki EF 959 plakalı aracıyla Reyhan Sokak'tan Şht. Şaban Ömer Sokak istikametine doğru ilerlerken dikkatsizliği sonucu, Şht. Şaban Ömer Sokağı'na dönüş yapmak istediği sırada, batı yönünde seyir halindeki Mustafa Osum'un (31) kullandığı HF 776 plakalı motosikletin önüne çıktı.
Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Mustafa Osum yaralandı. Yaralı, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ortopedi servisinde gözetim altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.07/09/2024 19:50