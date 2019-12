İskele’de Noel Kutlaması için denize girdiler

Dili, dini, rengi ve mezhebi ne olursa olsun, İskele’de yaşayan yabancı dostlarımız, dün (25 Aralık) yine anlamlı bir etkinliğe imza attılar.

Kış ortasında, yağmura, soğuk havaya, rüzgara aldırış etmeden, hem Noel Kutlaması hem de Kanser Hastalarına yardım etmek ve kanser hastalığına dikkat çekmek için, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda denize girdiler.

7’den 70’e çok sayıda yabancı dostlarımızın katıldığı etkinliğin sonunda elde edilen gelir İskele Belediyesi Asbaşkanı İldeniz Elbasan tarafından Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölgesi Sorumlusu Ersin Nizam’a teslim edildi.

SOĞUK HAVADA İÇİMİZİ ISITTILAR

İskele’de yaşayan yabancılar, kış ortasında olmamıza rağmen, bu yıl 6.’sını düzenledikleri Noel etkinliğiyle, deyim yerindeyse içimizi ısıttılar. İskele Belediyesi’nin lojistik destek verdiği, geleneksel hale getirilen ve İskele Belediyesi Halk Plajı Babutsa Büfe önünde gerçekleşen Noel Kutlaması, bir kez daha Kanser Hastaları Yardım Derneği yararına düzenlendi. Etkinlikte İskele Belediyesi Sağlık Birimi ile Zabıta Birimi de hazırda bulundu.

HEM EĞLENDİLER HEM DE YARDIMDA BULUNDULAR

İskele Belediyesi AsBaşkanı İldeniz Elbasan tarafından startı verilen etkinlikte, soğuk havaya aldırış etmeden denize giren yabancı dostlarımız renkli görüntülere sahne oldular. Hem gönüllerince eğlenen hem de Kanser Hastalarına yardımda bulunan yabancıların düzenlediği bu etkinlik bölge insanından da büyük takdir gördü. Etkinlikte İskele Belediyesi tarafından verilen sıcak içeceklerin yanı sıra yabancıların kendi elleriyle hazırladıkları noel pastaları da ikram edildi.

ELBASAN: “HER GÖRÜŞE SAYGI DUYUYORUZ”

Etkinliğe katılarak etkinliğin startını veren ve yabancı dostlarımızla sohbet etme imkânı bulan İskele Belediyesi Asbaşkanı İldeniz Elbasan, etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan herkesi tebrik etti. Konuşmasında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun selam ve sevgilerini de ileten Elbasan, her görüşe, her dine ve ırka saygı duyduklarını ifade etti, İskele Belediyesi olarak bu tür etkinliklere her zaman destek olduklarını olmaya da devam edeceklerini söyledi.

