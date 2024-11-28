İskele’de Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket eden iki kişi tutuklandı

İskele’de faaliyet gösteren bir iş yerinde veznedar olarak çalışan R.N.E’nin (K-22) iş yerinin döviz bürosu lisansı olmadığı halde, bir şahıstan 40 STG parayı satın alarak karşılığında 1730 TL verip para değişimi yapmak suretiyle Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı harekette bulunduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, R.N.E., ve söz konusu iş yeri işletmecisi A.A.(E-32) tutuklandı.

Meseleyle ilgili soruşturma sürüyor.