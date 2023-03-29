İskele'de park halindeki araç yandı

İskele’de, dün saat 19:00 sıralarında,park halinde bulunan HD 009 plakalı salon aracın muhtemelen motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın bölge sakinleri tarafından söndürülmüş olup, İtfaiye Ekipleri tarafından soğutma yapıldı. Yangın sonucu söz konusu aracın motor bölümü, ön tamponu, sol ön çamurluğu ve lastiği yanarken, çıkan ısıdan dolayı ön camı zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

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29/03/2023 11:35