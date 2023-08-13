İskele’de ralli heyecanı başladı

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13/08/2023

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İskele’de ralli heyecanı başladı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, 14.İskele Rallisi, 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü başladı. İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılan rallide ilk gün iki etap geçildi.

             Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan 14. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 2 günlük programla yapılıyor. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Rinata Parts & Oil, Near East Bank, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Eurol ve Deniz Yağızerler Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilen yarış, 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü İskele Belediyesi Halk Plajı’ndan start aldı. Startın ardından ekipler 2 kez art arda İskele Kısa Etabı’nı, biri gündüz, biri gece etabı olarak geçip ilk günü tamamladılar. İki etabın ardından ilk günün lideri Goodyear Racing Team’den Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi oldu. Onları NEU Drift Racing Team’den Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi takip ederken, üçüncü sırayı iki ekip paylaştı. Dereceleri aynı olan Goodyear Racing Team ekibi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ile Bilgimer Rally Team ekibi Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi üçüncü olarak ilk günü tamamladılar. Yarışın favorilerinden Stage Cars Rally Team ekibi Ömer Yıldız-Kani Avkıran, Kıbrıs Online Rally Team ekibi Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün kaza yaparak ilk günü tamamlayamazken ikinci güne başlamak için Süper Rally haklarını kullandılar. Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi de Süper Ralli kullanan ekip oldu.

Pazar günü Topçuköy, Sınırüstü ve İskele etapları geçilecek

13 Ağustos 2023 Pazar günü ise Topçuköy, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilecek. Servis alanının son yıllarda olduğu gibi Makenzi Beach park yerinde kurulacağı rallinin ikinci günü, yaklaşık 9,30 kilometre uzunluğundaki Topçuköy Etabı’nın 09.18 ve 10.31’de iki kez art arda geçilmesiyle başlayacak. Servis arasının ardından ekipler bu kez 12.19 ve 13.32’de iki kez art arda yaklaşık 10 kilometrelik Sınırüstü Etabı’nı geçecekler ve yine servis alacaklar. 3 saat ara verildikten sonra servis yapılacak ve bu kez 17.45 ve 18.48’de ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki İskele Etabı geçilecek ve İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak

 

14.İskele Rallisi ilk gün dereceleri:

 

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

1

GOODYEAR Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Ford Fiesta S2000

2

06:38.9

2

2

NEU DRIFT Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

Skoda Fabia R5

2

06:43.9

3

3

GOODYEAR Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

07:26.0

4

8

BİLGİMER Rally Team

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

07:26.0

5

18

 

Hasan Yiğittürk

İbrahim Kara

Canam Maverick

R

07:27.7

6

4

BİLGİMER Rally Team

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

07:28.8

7

6

GOODYEAR Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo X

1

07:32.9

8

12

Castrol Ford Team Turkiye

Levent Ceylan Şapcılar

Deniz Gümüş

Ford Fiesta Rally3

R3

07:42.3

9

19

 

Tolga Güllü

Zeliha Güllü

Canam Maverick

R

07:47.0

10

15

KARADUMAN Rally Team

Özhan Karaduman

Ahmet Buzlukçuoğlu

Fiat Palio

3

08:04.8

11

10

GMG Racing Team

Gürol Baranlı

Alperen Tetik

Subaru Impreza

N

08:11.9

12

11

Castrol Ford Team Turkiye

Cem Yudulmaz

Özden Yılmaz

Ford Fiesta Rally3

R3

08:42.7

13

17

 

Umut Sular

Ahmet Sular

Honda Civic

3

08:49.3

14

16

GMG Racing Team

Osman Ceylan

Batuhan Doğan

Fiat Egea

3

08:49.4

15

5

STAGE CARS Rally Team

Ömer Yıldız

Kani Avkıran

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

12:08.7

16

14

 

Hakan Biricik

Ahmet Biricik

Subaru Impreza

1

13:05.3

17

9

KIBRISONLINE Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Gürün

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

16:37.1

 

13/08/2023 10:36
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TAGS: iskele, ralli
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