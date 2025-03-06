İskele’de sahtekarlık!

İskele’de 22 Ekim’de I.T’nin (E-43) vekili olduğu bir apartman dairesini, gerçekte eşyasız olarak kiraladığı halde, evin mal sahibini dolandırmak kastıyla evi eşyalı olarak kiralamış gibi gösteren sahte bir kira sözleşmesi hazırlayıp, WhatsApp üzerinden mal sahibine göndererek tedavüle sürdüğü ve kiracıdan gerçek sözleşme gereği temin ettiği kira bedelinden 1050 Sterlini evin borcuna karşılılık aldıktan sonra, geriye kalan 2150 Sterlini mal sahibine teslim etmeyip çaldığı tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, Haziran 2024 ayı içerisinde I.T’nin, konu apartman dairesine beyaz eşya alacağı yönünde mal sahibine yalan beyanda bulunduğu ve konu şahıstan sahtekarlıkla 3 bin Sterlin para temin ettiği de tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.