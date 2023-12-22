İskele’de Şehitleri Anma Gecesi düzenlendi

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22/12/2023

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İskele’de Şehitleri Anma Gecesi düzenlendi


21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla İskele’de Şehitleri Anma gecesi düzenlendi.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun öncülüğünde düzenlenen ve İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan geceye İskele Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, İskele Evkaf TMK, Bekirpaşa Lisesi ile İskele Ticaret Lisesi katkıda bulundu.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gecenin açılış konuşmasını ise İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa yaptı. 

Ardından Din İşleri Başkanlığı İskele bölge temsilcisi Mehmet Demir tarafından şehitler için dua okundu.

Gecede öğrenciler oratoryolar, marşlar ve şiirler sundu.

22/12/2023 12:13
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TAGS: haber, kıbrıs
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